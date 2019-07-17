شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال لـ"لاعبى الزمالك": أرجو منكم التركيز.. وحسم الدورى بأيديكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه على هامش المران المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى العام.

وتحدث خالد جلال المدير الفنى الزمالك مع اللاعبين حول أهمية المباريات الثلاثة المتبقية بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى قائلا: "أرجو منكم جميعا عدم التركيز فى أى شىء يقال عنكم، لا حديث عن رحيل أى لاعب منكم جميعكم عناصر أساسية بالنسبة لى".

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وتابع المدير الفنى حديثه مع اللاعبين: "المطلوب منكم التركيز فقط فى المباريات المتبقية بالدورى، بأيديكم انتم فقط ليس بيد أحد آخر حسم لقب الدورى والجهاز الفنى يثق فيكم جميعا".

ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.