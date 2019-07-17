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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد عبد الغنى على هامش المران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو نادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد مدافع الفريق محمد عبد الغنى الذى أتم عامه الـ26 اليوم، وذلك على هامش مران الفريق استعدادا لاستكمال مباريات حسم الدورى.
وأحضر نجوم الزمالك تورتة لزميلهم فى غرفة خلع الملابس، حيث حرص على نشر صورة من الاحتفال عبر صفحته على إنستجرام، معلقا: "عائلتى الكبيرة".
ونجح عبد الغنى فى خطف قلوب الجماهير البيضاء هذا الموسم فى ظل تألقه فى خط الدفاع منذ قدومه من إلى الفريق الأبيض.
وخاض عبد الغنى مع الفريق الأبيض معسكر قبرص استعدادا لاستكمال مباريات حسم الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.
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