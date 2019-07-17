المصرى يجدد عقد الفلسطينى محمود وادى لمدة ثلاثة مواسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، عقد الدولى الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق لمدة ثلاثة مواسم، اعتباراً من بداية الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021.
وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد فى حضور لجنة التعاقدات بالمجلس، والتى يرأسها محمد الخولى نائب رئيس النادى ومعه المهندس عدنان حلبية وأحمد شملة عضوا المجلس، وفى حضور اللاعب ومدير أعماله.
الجدير بالذكر أن محمود وادى كان قد انضم لصفوف المصرى مطلع الموسم الماضى قادماً من صفوف فريق الأهلى الأردنى، حيث نجح فى إحراز سبعة أهداف مع الفريق ببطولة الدورى بالإضافة لاحرازه لهدفين فى النسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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