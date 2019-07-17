رئيس الزمالك: تعاقدت مع لاعب "قنبلة".. الأهلي كان يسعى لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي الزمالك، إنه يمتلك صفقة يريد الأهلي التعاقد معها منذ فترة، مطالبًا مسؤولو وجماهير القلعة الحمراء المباركة لهم على الصفقة.

ورفض رئيس الزمالك ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم بفضائية المحور في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ـ الحديث عن أي تفاصيل بخصوص الصفقة، قائلاً:"اللاعب قنبلة ولكن لن أعلن عنها إلا بعد انتهاء الدوري".

وتوجه رئيس الزمالك بالإشادة والشكر لأحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة السابق و شقيقه أمير المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك؛ لدورهم على إتمام صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات.

Advertisements

نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة، تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمزيد من التفاصيل عن الصفقة.. اضغط هنا

وأشار رئيس الزمالك في حديثه عن صفقتهم الجديدة بن شرقي، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمر تقديمه عقب انتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري؛ حيث يتبقى لهم 3 مباريات بموسم 2018/2019.

وتطرق رئيس الزمالك في حديثه لدعم منتخبي تونس والجزائر بمباراتهم القادمة في النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا، مضيفًا:"لا علاقة لي بليفربول أو روما.. من يرفع الكأس ويُسعد الملايين من شعبه هو فخر العرب وإذا فازت الجزائر سيكون رياض محرز هو فخر العرب؛ حيث شاهدت له هدفًا عالميًا سبق وسجل مثله مصطفى فتحي، باسم مرسي وشيكابالا".

وأتم رئيس الزمالك حديثه بالإشارة إلى إنه اجتمع مع خالد جلال المدير الفني لفريقه للاطلاع على الصفقات التي يريدها واللاعبين الذين لا يريدهم للموسم المقبل، مضيفًا:"مستقبل شيكابالا في عند ربنا وبين يد خالد جلال".