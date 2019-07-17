"لم أقلل من تاريخه".. هاني رمزي يرد على أحمد المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، أنه لم يقلل من تاريخ أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، مشيرًا إلى أن وجود بعض القصور من قائد الفريق تجاه زملاءه في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان المحمدي قال لـ"الخليج 365": "تاريخي أكبر من الرد على شخص مثل هاني رمزي"، بعد التصريحات التي أدلى بها مدرب المنتخب عن أسباب فشل الفراعنة (طالع التفاصيل)

وقال رمزي في تصريحات لقناة "صدى البلد" صباح الأربعاء ردًا على المحمدي: "أحترم تاريخ أحمد المحمدي كلاعب، حيث قضى فترة طويلة خلال مسيرته في الملاعب الإنجليزية".

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وأضاف: "لكن كان من الممكن أن يقوم بدور أكبر كقائد للفريق في البطولة الإفريقية، حيث كان هناك بعض القصور من قائد الفريق وكان من المفترض أن يشد من أزر اللاعبين بالشكل الأمثل".

وأكمل: "لا يجوز مناقشة لاعب كان يعمل معي في الفريق ولن أقلل من قدره، المانقشة بين مدير فني ولاعب لن تكون ناجحة أبدًا".

وأتم: "لا أريد تحميل المسؤولية على اللاعبين فقط، فالجهاز الفني كان مسؤولا معهم عن الإخفاق، لكن كان هناك بعض السلبيات أبرزها فقدان الروح وعدم التركيز والتقصير عند بعض اللاعبين".