حازم إمام عن تصرف المحمدي: من يقف أمام الجماهير "غير ذكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد حازم إمام، نجم منتخب مصر السابق، تصرفات أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أثناء احتفاله أمام الجماهير، مشيرًا إلى أنه لم يتوجه بالسباب إلى جماهير الزمالك عندما طالبه باعتزال كرة القدم في مباراة الإسماعيلي عام 2007.

وقال إمام في تصريحات لـ"أون سبورت": "تصرف أحمد المحمدي عند وقوفه أمام الجماهير كان خاطئًا، وبالتأكيد يعرف أنه أخطأ، أي لاعب يقف أمام المهور ليس ذكيا، خاصةً أن الجمهور هو (الترمومتر) لأي لاعب كرة قدم".

وأضاف: "عندما قال لي الجمهور (كفاية) يوم مباراة الإسماعيلي، قلت لهم (شكرا)، ولم أتوجه بالسباب إليهم رغم أنني كنت قائدًا للزمالك، وكانوا قرابة 500 فردًا ليس من المفترض أن أقول لهم (إنتوا مين؟)".

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وأكمل: "الجمهور بالنسبة لي هو حازم إمام وهو من صنع اسمي، أحبه دائمًا مهما بدر منه، تلك هي كرة القدم".

وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إلى تأييده لقرار استبعاد عمرو وردة: "قلت لوكيله ممدوح عيد أن الوالد يعاقب نجله حين يخطئ، وتم صدور قرار العفو عنه دون الرجوع إليّ أو لأعضاء مجلس الإدارة".

وأتم قائلا: "اعترضت على قرار إعادة عمرو وردة إلى المنتخب في دور الـ16 مجددًا، خاصةً أنه بعد اتخاذ قرار لا يمكن الرجوع فيه مهما حدث".