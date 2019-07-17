وكيل بن شرقي: اللاعب فضّل الزمالك عن عدة عروض عربية أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال كريم بلق، وكيل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، إن موكله وصلته عدة عروض عربية وهو في نادٍ الهلال السعودي ولكنه فضل في النهاية الانضمام لصفوف الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة، تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمزيد من التفاصيل عن الصفقة.. اضغط هنا

وأضاف وكيل اللاعب أشرف بن شرقي، في مداخلة لبرنامج الزمالك اليوم المُذاع على فضائية المحور، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"المفاوضات مع الزمالك لم تأخذ 30 دقيقة لأن الرغبة كانت الانتقال للزمالك فرأينا أن هذا هو العرض الأنسب له خلال هذه الفترة".

Advertisements

وأتم وكيل بن شرقي حديثه بالإشارة إلى أن اللاعب سيصل خلال 24 ساعة لمصر لتقديمه، منوهًا إلى أن اللاعب سينضم لاستعدادت الزمالك للفريق المقبل؛ حيث لديه رغبة كبيرة للظهور بقميصه.

وكان بن شرقي ـ صاحب الـ 25 عامًا ـ قد انتقل على سبيل الإعارة في يناير الماضي لصفوف نادي لينس الفرنسي قبل أن يبيعه النادي السعودي للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

بن شرقي شارك مع لينس الفرنسي في 24 مباراة؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا لزملائه خلال 1027 دقيقة لعب.