مساعد أجيري: لا أفهم سبب وتوقيت تصريحات رمزي.. واسألوا اتحاد الكرة عن أزمة وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - استنكر تيتو جارسيا، المدرب العام في الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، تصريحات هاني رمزي، المدرب المساعد معهم عن بعض التفاصيل الخاصة بالجهاز الفني.

هاني رمزي، خرج في تصريحات صحفية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ليوضح أنه كان مع ضم عدد من اللاعبين لصفوف المنتخب مثل عبد الله جمعة، لاعب الزمالك ورجب بكار لاعب بيراميدز ولكن أجيري لم يكن مقتنعًا بذلك كذلك كان يريد ضم عمرو السولية لا علي غزال.

للتعرف على تصريحات هاني رمزي، المدر المساعد للمكسيكي أجييري، كاملة عن الجهاز الفني واختيارته ومشاركة بكأس أمم أفريقيا.. اضغط هنا

وأضاف جارسيا ـ في تصريحات لفضائية صدى البلد ـ :"لا أفهم تصريحات هاني رمزي وسبب خروجها في هذا التوقيت لأننا كان لدينا مدير فني نعمل معه على مدار 11 شهرًا عملنا بهم سويًا وكنت نتناقش للوصول للقرار النهائي".

وبسؤاله عما يُشاع عن غياب الانضباط وأزمة عمرو وردة، رد المدرب العام السابق لمنتخب مصر:"من السهل أن يتخدث الناس عن ذلك بعد الخسارة.. ولكن فخور بجميع اللاعبين فالكل كان ملتزمًا حتى أجيري أخبرهم بعد الخروج أنه فخور بهم أما بخصوص وردة فمن يجيب عن هذا السؤال هو اتحاد الكرة".

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وتابع:"اللاعب لم يُخطيء خلال المعسكر فلو أخطأ كنا اتخذنا قرارنا في وقته ولكن هذه الفيديوهات منذ عامين لكن بشأن استبعاده ثم عودته مرة أخرى عليكم توجيه السؤال لاتحاد الكرة".

وكان هاني أبو ريدة بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر قد قرروا استبعاد عمرو وردة، المحترف المصري في صفوف أتروميتوس اليوناني بسبب أزمة أخلاقية ـ بحسب وصفهم حينها ـ قبل أن يُسمح له بالعودة مرة أخرى ولكن حرمانه من المشاركة باقي مباريات دور المجموعات.

وأتم حديثه بالرد على تصريحات هاني رمزي، التي تصف أحمد المحمدي بـ "القائد غير الحقيقي"، بقوله:"هو مثلي له رأيه ولكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث ولكن فخور باللاعبين جميعهم".

وكان المنتخب الوطني قد خرج من دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا المُقامة على أرضه الهزيمة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا.