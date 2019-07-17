المحمدي لمصراوي عن انتقادات رمزي: تاريخي أكبر من الرد عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط: هاجم أحمد المحمدي، المدافع الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي وقائد منتخب مصر، هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب. وكان هاني رمزي قد خرج بتصريحات لوسائل الإعلام وكشف عدد من التفاصيل والكواليس الخاصة بمنتخب مصر في الفترة السابقة. Advertisements وقال المحمدي في تصريحات لـ"الخليج 365" "تاريخي أكبر من الرد على شخص مثل هاني رمزي". واختتم "كيف أرد على شخص قام بالتحدث عن لاعبيه والجهاز الفني بتلك الطريقة". الجدير بالذكر، أن هاني رمزي في حواره، انتقد غياب الروح القتال عن لاعبي منتخب مصر، وأكد على أنه قام بتعنيف اللاعبين وقيامه بتقديم شكوى لهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عن حالة المعسكر.

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