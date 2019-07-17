مدرب مصر السابق: لدينا أفضل لاعب وسط في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دافع تيتو جارسيا، المدرب العام في الجهاز الفني السابق للمنتخب تحت قيادة المدير الفني خافيير أجيري، عن تغييرات المدرب المكسيكي في مباراة جنوب إفريقيا التي خسرها الفراعنة (1-0) في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

وقال جارسيا، في تصريحات لـ"صدى البلد" مساء الثلاثاء: "لم نخطئ في استبدال الثنائي عبدالله السعيد ومحمد النني، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في إفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط".

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وأضاف: "الخطأ حدث نتيجة الضغط العالي من اللاعبين في الخط الدفاعي، أما التغيير فلم يتسبب في مشكلة للمنتخب".

وأكمل: "جنوب أفريقيا فريق ممتاز وسجل في منتخب مصر بآخر 4 دقائق من اللقاء ولم يتمكن المنتخب الوطني من التعويض".

وأتم جارسيا قائلا: "منتخب مصر قدم أفضل مبارياته أمام جنوب أفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفريق أفضل ما لديه، كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه بالمسابقة، لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي".