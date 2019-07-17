رسميا.. يوفنتوس يعلن وصول دي ليخت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي يوفنتوس وصول الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام إلى إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لوصول دي ليخت إلى تورينو، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي غدا الأربعاء تمهيدًا لانضمامه رسميا إلى اليوفي.

وقال صاحب الـ20 عامًا، الذي سيتقاضى 12 مليون يورو سنويا حتى عام 2024: "أهلا بمشجعي البيانكونيري، أنا ماتياس، سعيد بتواجدي هنا".

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وكشفت تقارير صحفية أن صفقة المدافع الدولي الهولندي ستلكف بطل الدوري الإيطالي 67.5 مليون جنيه إسترليني (75 مليون يورو).

وكان برشلونة دخل في منافسة قوية مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي على ضم دي ليخت، إلا أن اللاعب اختار الانضمام إلى فريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن قلب دفاع أياكس كان واحدا من العديد من اللاعبين الرائعين الذين أنتجتهم أكاديمية كرة القدم في أمستردام، ورغم أنه لا يزال صغيرا في السن، إلا أنه بات مستعدا للاحتراف خارج بلاده.