بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من إسبانيا

وصلت بعثة الأهلى منذ قليل القاهرة قادمة من إسبانيا، بعد انتهاء معسكر الإعداد الخارجى الذى أقيم فى مدينة اليكانتى على مدار 10 أيام، استعدادا لاستئناف مباراتيه المتبقيتين فى مسابقة الدورى العام أمام المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يويوليو الجاري.

وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.