خالد جلال يكشف موعد السفر إلى الجونة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني Advertisements السفر للجونة يوم الجمعة المقبل حيث يخوض تدريباته عصرا. السفر للجونة يوم الجمعة المقبل حيث يخوض تدريباته عصرا. على أن ينطلق الفريق بالحافلة إلى مدينة الجونة استعدادا لخوض مباراة الجونة يوم الاحد المقبل في الدوري الممتاز.

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