رئيس اتحاد تنس الطاولة يشيد بالفريق مهاب مميش فى معسكر المنتخب بالإسماعيلية

أشاد معتز عاشور رئيس الإتحاد المصري لتنس الطاولة بالمعسكر التدريبي الذى يقام بالاسماعيلية فى الفترة من 13 و حتى 28 من الشهر الجاري بصالة هيئة قناة السويس. وينظم المعسكر فرع الاتحاد بالإسماعيلية لمنتخب مصر للرجال والسيدات استعدادا لبطولة الألعاب الأفريقية المؤهلة لألومبياد طوكيو 202. Advertisements وأكد عاشور قائلاً:" الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قدم كافة التسهيلات والمساندة الكاملة للمنتخب المصري وهذا ليس بغريب عليه فهو شخصية يحترمها كل من فى الوسط الرياضي لما يقدمه من خدمات جليلة للرياضيين ، خاصة المجهود الكبير الذى قدمه الفريق مهاب مميش وهيئة قناة السويس فى بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم التى اقيمت فى مصر العام مؤخرا" . خدمات جليلة للرياضيين ، خاصة المجهود الكبير الذى قدمه الفريق مهاب مميش وهيئة قناة السويس فى بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم التى اقيمت فى مصر العام مؤخرا" . وقال عمرو عمارة رئيس فرع الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالاسماعيلية أن المعسكر شهد حضور مميز لعدد كبير من الشخصيات الرياضية تقدمهم المهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي والمحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري والمستشار خالد الحفني عضو مجلس إدارة الاتحاد والمحاسب احمد الصياد المدير التنفيذي للاتحاد وعدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية بالاضافة الى الأجهزة الفنية ولاعبي أندية الإسماعيلية . وعدد عمارة المكاسب التى استفادتها محافظة الإسماعيلية من تلك المعسكرات من حيث الافادة الفنية للأجهزة الفنية ولاعبي الإسماعيلية خاصة فى وجود جهاز فني محترم يضم الكابتن ماجد عاشور مدير فني لمنتخب الرجال والكابتن اشرف حلمي مدير فني لمنتخب السيدات ومدرب الللياقة البدنية كابتن محمد أبو الخير ، مضيفا ان اعضاء فرع الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالاسماعيلية يبذلون قصارى جهدهم لجعل المحافظة مركزاً هاما لرياضة تنس الطاولة المصرية . خالد الحفني عضو مجلس إدارة الاتحاد والمحاسب احمد الصياد المدير التنفيذي للاتحاد وعدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية بالاضافة الى الأجهزة الفنية ولاعبي أندية الإسماعيلية . وعدد عمارة المكاسب التى استفادتها محافظة الإسماعيلية من تلك المعسكرات من حيث الافادة الفنية للأجهزة الفنية ولاعبي الإسماعيلية خاصة فى وجود جهاز فني محترم يضم الكابتن ماجد عاشور مدير فني لمنتخب الرجال والكابتن اشرف حلمي مدير فني لمنتخب السيدات ومدرب الللياقة البدنية كابتن محمد أبو الخير ، مضيفا ان اعضاء فرع الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالاسماعيلية يبذلون قصارى جهدهم لجعل المحافظة مركزاً هاما لرياضة تنس الطاولة المصرية .

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