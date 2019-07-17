بالصور.. اتحاد السلاح يشكر السفير المصرى بالمجر

قام السفير المصرى بالمجر اشرف الموافى بزيارة بعثة منتخب السلاح المشاركة فى بطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة المجربة بودابست. وحرص السفير اشرف الموافى على زيارة البعثة بمقر اقامتها حيث استقبله رئيس اتحاد السلاح ورئيس البعثة عبد المنعم الحسينى. وقام الموافى بالتحدث مع اللاعبين وتحفيزهم من أجل تقديم افضل مستوى مشيدا بالمظهر المشرف للبعثة سلوكيا واخلاقيا فى هذا المحفل الرياضى العالمى. العالمى. ووجه رئيس البعثة عبد المنعم الحسينى الشكر إلى السفير المصرى فى المجر اشرف الموافى لاهتمامه وحرصه على زيارة البعثة وتشجيعه للاعبين. Advertisements واكد الحسينى على حرص كل اعضاء البعثة المصرية مسئولين ومدربين و اداريين ولاعبين على الالتزام السلوكى والاخلاقى فى المقام الاول باعتبارهم سفراء لمصر أمام العالم كله. كله. وأشار قائلا ان تلك الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذى توليه الدولة بابنائها الرياضيين حتى خارج الحدود و تعتبر داعما وحافزا قويا للاعبين واللاعبات لتحقيق افضل النتائج . اضاف الحسينى ان منتخب السلاح يسير بخطوات ثابتة وواثقة فى بطولة العالم وسط منافسة شرسة من جميع المشاركين . وتحدث قائد المنتخب اللاعب علاء ابو القاسم مؤكدا أن تلك الزيارة تزيد من حماس الفريق وتحمله المزيد من المسئولية نحو تحقيق نتائج مشرفة لمصر فى البطولة .

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