منتخب مصر لتنس الطاولة يواصل استعداداته لبطولة أفريقيا

يخوض المنتخب الوطني لتنس الطاولة معسكر إعداد، والذي يقام في الفترة من 13 وحتى 28 يوليو الجاري، استعدادا لبطولة الألعاب الأفريقية المؤهلة لطوكيو 2020 .
ويضم الجهاز الفني للمنتخب ماجد عاشور والكابتن اشرف حلمى، فيما يكون مدرب اللياقة البدنية الكابتن محمدأبو الخير .
اقيم المعسكر بالصالة رقم واحد لهيئة قناة السويس بالاسماعيلية تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الذى قدم كافة التسهيلات والمساندة للمنتخب المصري .
حضر المعسكر الكابتن معتز عاشوررئيس الاتحاد المصري ، المهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي ، المستشار خالد الحفني عضو مجلس إدارة الاتحاد ، المحاسب احمد الصياد المدير التنفيذي للاتحاد ، كما حضر عدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية بالاضافة الى الأجهزة الفنية ولاعبي أندية الإسماعيلية.
وأشرف على تنظيم المعسكر إداريا الكابتن طارق فتحي والكابتن محمد ابو الدهب.
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