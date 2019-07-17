رسميًا.. اتحاد الكرة يلغي بطولة 97 و 98

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انطلاق بطولات الشباب والناشئين للموسم الجديد 2019/ 2020 ، حيث أرسل خطابا للأندية بموعد المسابقات والتي ستنطلق يوم 23 أغسطس المقبل. المسابقات والتي ستنطلق يوم 23 أغسطس المقبل. وشمل الخطاب موعد انطلاق مسابقات 99، 2001، 2003، 2004، في حين لم تتم الإشارة في خطاب الجبلاية المرسل إلى الأندية لمسابقة 97 و 98، ما يعني أن الجبلاية قد قررت إلغاء المسابقة بشكل رسمي. 2003، 2004، في حين لم تتم الإشارة في خطاب الجبلاية المرسل إلى الأندية لمسابقة 97 و 98، ما يعني أن الجبلاية قد قررت إلغاء المسابقة بشكل رسمي.

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