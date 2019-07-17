خالد جلال يعلق على حسم الزمالك لصفقة أشرف بن شرقي

وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور، على حسم صفقة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد خالد جلال، التعاقد مع أشرف

بن شرقي "ضربة معلم"، وصفقة قوية للغاية، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة.

وأشار المدير الفني للزمالك، إلى أن وجود أشرف بن شرقي مع الفريق سوف يضيف كثيرا

للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف خالد جلال، بن شرقي من نوعية اللاعبين الذين نرغب بتواجدهم مع الفريق، في ظل إجادتة في أكثر من مركز بالملعب.

وأوضح المدير الفني للزمالك، بأن مجلس الإدارة بقيادة مرتضي منصور، يدعم الجهاز الفني بمنتهى القوة، ويوفر جميع الاحتياجات والمتطلبات من أجل النجاح وتحقيق الانتصارات.