اتحاد الكرة يخطر الأندية بموعد انطلاق بطولات الموسم الجديد

أخطر الاتحاد لمصري لكرة القدم، الأندية بمواعيد انطلاق مسابقات الشباب والناشئين للموسم الجديد 2019/ 2020.
وأرسل الاتحاد خطابًا رسميًا إلى الأندية بموعد انطلاق المسابقات، حيث تنطلق بطولة الجمهورية مواليد2001 يوم الجمعة 23 أعسطس، في حين تنطلق بطولة الجمهورية مواليد 2004 يوم السبت 24 أعسطس المقبل، على أن تنطلق بطولة الجمهورية مواليد 1999 يوم الأحد 25 من نفس الشهر، وأخيرًا تنطلق بطولة الجمهورية مواليد 2003 يوم الثلاثاء 27 أغسطس المقبل.
وإشار الاتحاد في خطابه إلى أنه سوف يتم إخطار الأندية في وقت لاحق بموعد إجراء القرعة على أن يكون في أقرب وقت.
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