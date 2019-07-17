شروق وفا تتوج بذهبية بطولة أفريقيا للشطرنج

توجت البطلة المصرية شروق وفا لاعبة منتخب مصر للشطرنج بالميدالية الذهبية و لقب بطولة أفريقيا للشطرنج المقامة في تونس خلال الفترة من 8 حتى 18 يوليو الجاري. في تونس خلال الفترة من 8 حتى 18 يوليو الجاري. وكان المصري أحمد عدلي قد انفرد بصدارة البطولة برصيد 6 نقاط من سبع جولات، وأقرب الملاحقين زميله باسم أمين والمدغشقري راكونو برصيد 5.5 نقطة لكل منهما.

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