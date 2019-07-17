تكريم أحمد الأحمر في حفل تدشين كأس العالم للأندية بالسعودية

أقيم اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حفل تدشين بطولة العالم للأندية لكرة اليد والتى ستقام في مدينة الدمام بدولة السعودية الشقيقة. ستقام في مدينة الدمام بدولة السعودية الشقيقة. وتم الإعلان عن شعار البطولة والميداليات. وحضر حفل التدشين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.. وقام بتكريم أسطورة يد الزمالك أحمد الأحمر. ويشارك يد الزمالك في كأس العالم للأندية ممثلا لقارة إفريقيا.

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