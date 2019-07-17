رياضة | موعد قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير الكرة الآسيوية موعد إنطلاق قرعة تصفيات كأس آسيا وكأس العالم المشتركة والتي ينتظر أن تقام صباح اليوم الأربعاء 17 يوليو.

وينتظر أن يتم خلال قرعة التصفيات المشتركة المنتخبات الـ40 المشاركة إلى 5 مستويات لتضم كل مجموعة من المجموعات 5 منتخبات.

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وتشير قوانين القرعة أن أصحاب المراكز الثمانية الأولى وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ستتأهل مباشرةً إلى كأس آسيا 2023 والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 قطر.

وتذاع قرعة تصفيات كأس آسيا وكأس العالم عبر قناة HD1 - CONNECT الإخبارية نقل حيّ وبتقنية مناسبة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

وستقام القرعة المشتركة اليوم الأربعاء 17 يوليو في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و10:00 بتوقيت مصر و12:00 بتوقيت الإمارات.