رياضة | تيتو جارسيا: اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيتو جارسيا: اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن أزمة عمرو وردة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال تيتو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني، اللاعب لم يخطئ في المعسكر وبالتالي لا اؤيد استبعاده عن المنتخب".