رياضة | الكاف يعلن فيكتور جوميز حكماً لنهائي أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يعلن فيكتور جوميز حكماً لنهائي أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، رسمياً تعيين الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز لإدارة المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال الجمعة المقبل بإستاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الامم الافريقية.

الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قرر اللجوء إلى تعيين حكم من جنوب القارة السمراء لإدارة المباراة النهائية لاسيما وأن الجزائر تنتمى لمنطقة "الشمال"، بينما تنتمى السنغال لمنطقة "الغرب".

وكان الحكم الجنوبى أفريقي فيكتور جوميز أبرز المرشحين لإدارة المباراة، فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يمتلكها وإدارته للعديد من المباريات المهمة طوال السنوات الماضية، وهو ما تحقق في النهاية.

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منتخب الجزائر صعد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وسجل لمنتخب الجزائر المدافع النيجيرى ويليام إيكونج فى مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40، ورياض محرز فى الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

فى حين تغلب منتخب السنغال على تونس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما بملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.