الامارات | الجزيرة يبتعث 3 حراس كرة يد إلى صربيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يبتعث 3 حراس كرة يد إلى صربيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر أمس ثلاثة حراس مرمى من المراحل السنية المختلفة لفرق كرة اليد بنادي الجزيرة الى جمهورية صربيا لإقامة معسكر تدريبي من أجل تطوير مهارات حراس المرمى، وتحفيزهم على تميزهم خلال الموسم الرياضي المنصرم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة راشد عتيق الهاملي، على أهمية دعم المواهب في الألعاب الجماعية وضرورة تنويع الخبرات الرياضية للاعبين، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة.
تتكون البعثة من الإداري صلاح الأنصاري والحراس عبدالله المنهالي وسالم الجابري وحسين المحيربي.
وقال المشرف العام على لعبة كرة اليد بنادي الجزيرة عبدالله السويدي، إن الاهتمام بالمراحل السنية له دور كبير في توفير قاعدة دعم كبيرة للفرق الأولى.
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