الامارات | الظفرة يحصل على الترخيص المحلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يحصل على الترخيص المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف الخاصة بتراخيص الأندية منح الترخيص المحلي لشركة نادي الظفرة لكرة القدم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، مساء أول من أمس، بمقر رابطة المحترفين الإماراتية، برئاسة يوسف الكويتي.

ونظرت اللجنة في الاستئناف الذي تقدمت به شركة نادي الظفرة لكرة القدم حول قرار لجنة التراخيص الابتدائية، وقررت قبول الاستئناف ومنح الترخيص المحلي.