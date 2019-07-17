الامارات | مشرف الاتحاد الدولي: فريق أبوظبي الأفضل على الساحة البحرية بلا منازع

شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف الاتحاد الدولي: فريق أبوظبي الأفضل على الساحة البحرية بلا منازع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت ردود الأفعال الإيجابية بعد تحقيق فريق أبوظبي للزوارق لقب التحدي الكلاسيكي للفورمولا 2 لموسم 2019 وفوزه بالميداليتين الذهبية والفضية للمرة الأولى في تاريخه، عبر المشاركة في هذه البطولة التي أقيمت على جزأين: الأول في روين الفرنسية في مايو الماضي، والثاني في أوغستو البولندية قبل أيام، ونشر موقع الاتحاد الدولي للرياضات البحرية تغطية خاصة على موقعه الإلكتروني، وأشاد بفريق أبوظبي وتهنئة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بتحقيق الانجاز للمرة الأولى والظفر بأحد أصعب المراكز التي يحلم بها محترفو الرياضة والمشاركون في هذه البطولة.

وتلقى فريق أبوظبي إشادة قوية من الحكم والمشرف الدولي للسباقات في الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، جوردون سيذرلاند، عقب انتهاء منافسات تحدٍّ في بولندا، حيث أكد جوردون أن فريق أبوظبي هو الأفضل حالياً على الساحة الرياضية البحرية دون أن يكون له أي ند، وهو الأكثر تألقاً بين كل أقرانه. وقال جوردون في كلمة لفريق أبوظبي: «قمتم بعمل استثنائي وعلى درجة عالية جداً من الاحتراف، ولا أرى أي فريق آخر ينافسكم على سطح الماء، خصوصاً أن فريق أبوظبي يشارك في بطولات عدة وبشكل استثنائي جداً لم نشهده من قبل».

وأضاف: «ما يذهلنا أكثر هو أن الفريق قد أكمل ثلاثة أسابيع متواصلة في القارة الأوروبية وخرج من كل جولة وبطولة بألقاب وأرقام متميزة، ولايزال أمامه خلال الأسبوع المقبل أولى جولات بطولة العالم لزوارق الاكس كات في إيطاليا، لذلك أرى أن الفريق قد وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني والاحترافي، نرجو أن يستمر على النهج والمستوى نفسيهما، خصوصاً أنه يضم الآن شريحة من أفضل المتسابقين والكوادر المتميزة».

من جهته أبدى رئيس بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي، سعادته بردود الأفعال العالمية حول انجاز فريق أبوظبي. وأكد أن شهادة جوردون هي شهادة من البيت الأول والأكبر للرياضة البحرية على مستوى العالم.