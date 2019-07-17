الامارات | 48 ساعة راحة للاعبي العين قبل السفر إلى النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة راحة للاعبي العين قبل السفر إلى النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة، من أجل زيارة أسرهم قبل التجمع يوم غدٍ، تحضيراً للسفر إلى النمسا لإقامة المعسكر الخارجي، الذي يؤدي خلاله الفريق ست مباريات ودية. وسينضم لاعبو العين الدوليين: خالد عيسى وبندر الأحبابي ومحمد شاكر وأحمد برمان، وريان يسلم، إلى معسكر الفريق بعد انتهاء تجمع المنتخب الوطني في النمسا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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