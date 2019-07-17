الامارات | الوحدة يجدد عقد أحمد راشد 3 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يجدد عقد أحمد راشد 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد لاعب الفريق الأول أحمد راشد (22 عاماً) لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2022، وأعلنت الشركة في بيان رسمي أن مدة العقد قابلة للتجديد.

من جانبه، قال أحمد راشد، لـ«الإمارات اليوم»: «نادي الوحدة هو بيتي، وليس غريباً أن أشعر بالانتماء والأولوية لهذا الكيان».