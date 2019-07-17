شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس إلى إسبانيا استعداداً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر البلاد اليوم متجهة إلى إسبانيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، لإقامة معسكر خارجي بمدينة ملقا استعداداً للموسم الجديد، ويمتد المعسكر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل، ويؤدي الفريق خلاله أربع مباريات ودية، قبل أن يعود إلى البلاد يوم الثامن من أغسطس، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بني ياس إلى إسبانيا استعداداً للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.