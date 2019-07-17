الامارات | نادي العين يُطلق قناته الفضائية بداية الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العين يُطلق قناته الفضائية بداية الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين الرياضي الثقافي عن تأسيسه لشركة العين للإعلام بمنظومة متكاملة، تتضمن قناة تلفزيونية خاصة ومستقلة، ومعهد تدريب إعلامياً، لاستقطاب وتأهيل المواهب، وسيكون مقرها في استاد هزاع بن زايد، وسيرى المشروع النور مع انطلاقة الموسم الرياضي المقبل. وقال نادي العين عبر موقعه الرسمي، أمس: «يعتبر هذا المشروع بمثابة ذراع استثمارية جديدة تمثل قطاع الإعلام المتكامل بآلية عمل حديثة، أسوة بالأندية الكبيرة ذات الشعبية الواسعة في العالم، التي تملك قنواتها الإعلامية الخاصة لتتمكن من مخاطبة جماهيرها والتواصل معهم بشكل مباشر».

وكشف نادي العين عن التوقيع على عقد شراكة مع مؤسسة «العبدول ميديا»، بحضور العضو المنتدب، حمد نخيرات العامري، وعدد من نجوم فريق الكرة الأول، ووقّع نيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار سلطان المطوع الظاهري، وعن «العبدول ميديا» رئيس مجلس الإدارة سهيل العبدول.