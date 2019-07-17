شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر الكرة الشاطئية» يواجه الصين في أولى مواجهات البطولة الدولية في «نيوم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنطلق اليوم (الأربعاء) منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في «نيوم» المشروع العملاق الذي يعدّ الأكثر طموحاً على مستوى العالم، حيث ستشهد المنافسات مشاركة 6 منتخبات هي السعودية (المستضيف)، إنجلترا، الصين، الإمارات، عمان، ومصر.

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ويفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية اليوم مبارياته في البطولة الدولية التي تقام في «نيوم» وتستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، إذ يلتقي مع منتخب الصين على ملعب شاطئ قيال في تمام الـ7:45 مساءً.

واختتم المنتخب استعداداته بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني البرازيلي أليكس براغا الذي عمد خلال الحصة التدريبية على عدم إجهاد اللاعبين مع تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً فنياً مع ممثلي المنتخبات المشاركة، تم خلاله مناقشة لوائح وأنظمة البطولة، كما تم الكشف عن ألوان الأطقم للمباريات حيث تقرر أن يرتدي المنتخب خلال أولى مبارياته الطقم الأخضر الكامل.