شكرا لقرائتكم إسلام الفار يدخل حسابات سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولى فريق سموحة برئاسة فرج عامر فى مفاوضات مع نظراؤهم في نادي النجوم لضم أسلام الفار لدعم الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

Advertisements

وبدأ فريق سموحة، تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن، الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد فى السادسة مساء اليوم على ملاعب سموحة، بعد فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون طوال الفترة الماضية.

واستقر الجهاز الفنى لسموحة على منح فرصة أخيره لعدد من اللاعبين لتقييمهم قبل إصدار القرار النهائى بشأنهم سواء بالبقاء أو الرحيل ويحضر فرج عامر رئيس النادى، التجمع الأول للفريق لحثهم على بذل الجهد خلال المرحلة المقبلة حتى لا يتعرض الفريق لموقف الموسم الماضى بالصراع على الهبوط وأعلن عامر بأنه سيدعم الفريق بعدد من الصفقات السوبر عقب التقييم الأخير والإستقرار على القائمة الأولى للفريق فى الموسم القادم.