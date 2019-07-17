شكرا لقرائتكم شاهد حوار من القلب لقائد الأهلي عبر صفحة ناديه الرسمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسام عاشور قائد الاهلي عن عدة أمور خاصة خارجة عن كرة القدم حيث قال أنه يعشق فيلم "الكييف" ودائما ما يضحك عندما يتذكر الأفيه الشهير في هذا الفيلم "أنت جاي تعزي وإلا جاي تهزر..أنا جاي أهزر" ، موضحاً أنه يحب المطرب الشعبي الراحل رمضان البرنس.

وقال عاشور في تصريحات نشرتها صفحة الاهلي الرسمية عبر "الفيس بوك" :بحب أغنية "تبقي معدية ..لاء لاء "..وتابع: وأنا في إبتدائي ..كنت زعيم عصابة ..كنت عامل شلة مع بعض أصدقائي وأتذكر منهم واحد اسمه حسام والثاني أسمه عبده وكنا عاملين عصابة وأنا زعيمها.

وأستطرد قائد الاهلي ، تصريحاته ،قائلاً: عمري ما أنضربت في خناقات ومعملتش خناقات زمان..هي خناقة واحدة عملتها وأنا صغير وأنا اللي ضربت مش إنضربت.

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وأكد عاشور أن فوز الاهلي على الصفاقسي التونسي عام 2006 في نهائي أفريقيا من أفضل اللحظات السعيدة في حياته وكذلك فرحته بقدوم أطفاله الثلاثه ، وقال : أول هدية جبتها كانت حاجة دهب لزوجتي وأول هدية حصلت عليها كانت "برفان" .

وعن أسوأ اللحظات في تاريخه قال أنها تتمثل في وفاة شقيقة ، موضحاً أن مباراة المصري في بورسعيد الشهيرة كانت أسوأ المباريات في تاريخه.

وأوضح عاشور أنه يكره "طيبته" الزائدة في شخصيتيه وأحياناً تُسبب له مشاكل ، وشدد عاشور على أنه يحب "صينية البطاطس".