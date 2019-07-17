شكرا لقرائتكم ظهير أيمن سموحة يقترب من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور التفكير في التعاقد مع ظهير ايمن تحسبا لرحيل التونسي و حمدي النقاز و حازم امام كابتن الفريق .

Advertisements

علم الخليج 365 ان حدثت اتصالات في الساعات الأخيرة من قبل ادارة الزمالك مع احمد صبحي ظهير ايمن فريق سموحة لجس نبضه حول الانتقال للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

يذكر ان صبحي قد انتهى عقده مع فريق سموحة هذا الموسم و يحق له التوقيع مع اي فريق خلال فترة الانتقالات الحالية .