ظهير أيمن سموحة يقترب من الزمالك...

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جدة - عمرو شويل بدأ مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور التفكير في التعاقد مع ظهير ايمن تحسبا لرحيل التونسي و حمدي النقاز و حازم امام كابتن الفريق .
علم الخليج 365 ان حدثت اتصالات في الساعات الأخيرة من قبل ادارة الزمالك مع احمد صبحي ظهير ايمن فريق سموحة لجس نبضه حول الانتقال للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي .
يذكر ان صبحي قد انتهى عقده مع فريق سموحة هذا الموسم و يحق له التوقيع مع اي فريق خلال فترة الانتقالات الحالية .
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