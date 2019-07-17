شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب 8 دول لتعيين طاقم حكام لقمة الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل أتحاد الكرة المصرى لكرة القدم خطابات رسمية اليوم الثلاثاء الي 8 دول لتعيين طاقم حكام لمباراة الاهلي والزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجاري في الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وأكد مسئولو أتحاد الكرة أنه تم مخاطبة 8 دول علي رأسها أنجلترا وأسبانيا وفرنسا وايطاليا و هولندا و المجر لتعيين طاقم حكام دولي من الصفوة لادارة مباراة القمة. ويتصدر الاهلي قمة الدوري المصري برصيد 74 ويتبقي له مباراتين أمام المقاولون العرب وبينما الزمالك 68 نقطة يتبقي للابيض صاحب المركز الثالث مباريات الجونة والاسماعيلي و الاهلي.

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