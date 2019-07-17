شكرا لقرائتكم تيتو جارسيا: اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تحدث تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن أزمة عمرو وردة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال تيتو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني، اللاعب لم يخطئ في المعسكر وبالتالي لا اؤيد استبعاده عن المنتخب".

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وأكمل : "تسريبات عمرو وردة كانت قديمة ولم تحدث خلال البطولة، ومسألة استبعاده ثم استدعائه مرة أخرى تخص اتحاد الكرة وليس الجهاز الفني، منتخب مصر كان يحتاج اللاعب من الناحية الفنية لذلك قررنا ضمه ومشاركته بأمم إفريقيا".