شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب السابق يرد على تصريحات هانى رمزى: ليه دلوقتى بتتكلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه لا يعرف سبب حديث هاني رمزي في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني.

وقال تيتو فى تصريحات تلفزيونية : "لا أعرف سبب تصريحات هاني رمزي على تفاصيل عملنا بالوقت الحالي، لدينا مدير فني يدعى خافيير أجيري ويجب أن نتبعه وندعم قراراته واختياراته".

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وأكمل : "كان لدينا 11 شهرا لنناقش اختياراتنا رفقه بعض بحيث يتم الاتفاق على القائمة المختارة لكأس أمم إفريقيا".