شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب السابق يرد على تصريحات هانى رمزى: ليه دلوقتى بتتكلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه لا يعرف سبب حديث هاني رمزي في الوقت الحالي عن تفاصيل عمل الجهاز الفني.
وقال تيتو فى تصريحات تلفزيونية : "لا أعرف سبب تصريحات هاني رمزي على تفاصيل عملنا بالوقت الحالي، لدينا مدير فني يدعى خافيير أجيري ويجب أن نتبعه وندعم قراراته واختياراته".
وأكمل : "كان لدينا 11 شهرا لنناقش اختياراتنا رفقه بعض بحيث يتم الاتفاق على القائمة المختارة لكأس أمم إفريقيا".
وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية أثر الخسارة التى تلقاها بهدف نظيف فى المباراة التى جمعته بدور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا، فى مفاجأة حزينة للجماهير المصرية بالبطولة القارية.
وأطاح اتحاد الكرة بالجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافيير أجيرى أثر وداع البطولة قبل تقديم استقالة جماعية لمجلس الإدارة.
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