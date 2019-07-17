شكرا لقرائتكم الذئاب يجددون مفاوضاتهم مع عمرو جمال للفوز بخدماته الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جددت إدارة المقاولون العرب مفاوضاتهم مع عمرو جمال مهاجم الأهلى من أجل الفوز بخدماته فى الموسم المقبل خاصة وأنه بعيد عن المشاركة مع ناديه من موسمين بالإضافة إلى صعوبة مشاركته فى الموسم المقبل نظرا لتواجد العديد من المهاجمين الاكفاء .

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يأتى ذلك بعد رحيل أحمد على هداف المقاولون العرب الذى وقع لبيراميدز بعد تسديد الشرط الجزائى وعدم وجود مهاجم صريح

ويحتاج المقاولون العرب لمهاجم أو مهاجمين على أقل تقدير حتى يكونوا ذخيرة امام عماد النحاس المدير الفنى لقلعة الذئاب الذى طالب مجلس الإدارة بسرعة التعاقد مع مهاجم بعد الرحيل المفاجئ لأحمد على