شكرا لقرائتكم الذئاب يجددون مفاوضاتهم مع عمرو جمال للفوز بخدماته الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جددت إدارة المقاولون العرب مفاوضاتهم مع عمرو جمال مهاجم الأهلى من أجل الفوز بخدماته فى الموسم المقبل خاصة وأنه بعيد عن المشاركة مع ناديه من موسمين بالإضافة إلى صعوبة مشاركته فى الموسم المقبل نظرا لتواجد العديد من المهاجمين الاكفاء .
يأتى ذلك بعد رحيل أحمد على هداف المقاولون العرب الذى وقع لبيراميدز بعد تسديد الشرط الجزائى وعدم وجود مهاجم صريح
ويحتاج المقاولون العرب لمهاجم أو مهاجمين على أقل تقدير حتى يكونوا ذخيرة امام عماد النحاس المدير الفنى لقلعة الذئاب الذى طالب مجلس الإدارة بسرعة التعاقد مع مهاجم بعد الرحيل المفاجئ لأحمد على
كانت هذه تفاصيل خبر الذئاب يجددون مفاوضاتهم مع عمرو جمال للفوز بخدماته الموسم المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.