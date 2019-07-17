شكرا لقرائتكم تيتو: منتخب مصر يمتلك أفضل خط وسط فى القارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن تغييرات الجهاز الفني في مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال جارسيا في تصريحات تليفزيونية: "لم نخطئ في التغيير، لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في أفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط".

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وواصل: "الخطأ حدث نتيجة الضغط العالي من اللاعبين في الخط الدفاعي، أما التغيير فلم يتسبب في مشكلة للمنتخب".

ولفت إلى أن جنوب أفريقيا فريق ممتاز وسجل في منتخب مصر بآخر 4 دقائق من اللقاء ولم يتمكن المنتخب الوطني من التعويض.