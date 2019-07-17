المصرى يجدد عقد الدولى الفلسطينى محمود وادى 3 سنوات...

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جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة المصري البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى تجديد عقد الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول لمدة ثلاثة مواسم اعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2022/2021 . Advertisements و قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد في حضور لجنة التعاقدات بالمجلس والتي يرأسها محمد الخولي نائب رئيس النادي ومعه عدنان حلبية وأحمد شملة عضوا المجلس في حضور اللاعب ومدير أعماله. جدير بالذكر أن محمود وادي كان قد انضم لصفوف المصري مطلع الموسم الماضي قادماً من صفوف فريق الأهلي الأردني ،حيث نجح في إحراز سبعة أهداف مع الفريق ببطولة الدوري بالإضافة لاحرازه لهدفين في النسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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