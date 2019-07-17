شكرا لقرائتكم جلسة مرتضى للم شمل لاعبى الزمالك بشعار "اسمع كلامك اصدقك أشوف عروضك استعجب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع لاعبيه كشف خلالها عن عدد من الموضوعات التى أثارت جدلا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك للحفاظ على حالة الترابط للفريق قبل أيام قليلة من مواجهة الجونة ببطولة الدورى المصرى.
وخاض الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك تدريباً اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة ضمن استعداداته لخوض مباراة الجونة بالدورى المصرى الممتاز يوم الأحد المقبل فى مرحلة حسم البطولة المحلية التى يتصارع عليها مع الأهلى خلال الفترة الحالية.
وأكد مرتضى منصور للاعبين خلال الجلسة التى عقدها اليوم أنه أرجأ كافة ملفات الرحيل التى يتحدث عنها البعض وان المقياس عنده هو المباريات الثلاث المقبلة نافيًا أن تكون هناك أية أسماء قد حددها بالفعل بالنسبة للاعبين المقرر رحيلهم من الفريق بنهاية الموسم.
وطالب مرتضى من اللاعبين عدم الالتفاف للشائعات التى تضرب الفريق وهدفها النيل من القلعة البيضاء لعدم الحصول على بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الحالى، رغم أن هناك لاعبين على يقين تام بخروجهم من قائمة الأبيض فى الموسم المقبل.
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