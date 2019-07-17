شكرا لقرائتكم الراتب السنوى سبب تأخير انضمام كهربا لنادى دينزلى سبور التركى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اشترط محمود كهربا مهاجم فريق الزمالك، الحصول على راتب سنوي 1.5 مليون يورو من أجل الموافقة على الإنتقال إلى دينيزلي سبور التركي هذا الصيف.
ووفقا لما ذكره موقع "دينيزلي جازيتسي" التركي، فإن النادي عرض على كهربا 800 ألف يورو سنويا، في المقابل يريد اللاعب الحصول على 1.5 مليون يورو، علما بأن المفاوضات لا تزال سارية بين الطرفين للإتفاق على حل وسط.
وأشار الموقع إلى أن مسئولى النادي التركي سوف يعقدون اجتماعا جلسة مع اللاعب المصري للاتفاق على حل لإرضاء الطرفين، وأن النادي التركي يعتزم رفع عرضه.
وخاض كهربا 192 مباراة فى مسيرته سجل خلالها 66 هدفا وصنع 33 آخرين.
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