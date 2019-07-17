شكرا لقرائتكم لف وارجع تانى.. الزمالك يتراجع عن صفقة عبد الله السعيد لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبد الله السعيد خارج حسابات الزمالك
تراجع نادي الزمالك، عن التعاقد مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، وتقرر غلق ملف ضم لاعب الأهلي السابق، بناءا على رؤية مسئولو القلعة البيضاء، رغم الحصول على توقيعه فى وقت سابق.
تذبذب مستوى عبد الله السعيد يخرجه من حسابات الزمالككشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن عبد الله السعيد، تراجع مستواه بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، ولم يظهر بالمستوى المنتظر أثناء المشاركة فى كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، لذا قرر غلق ملف التعاقد معه والبحث عن أسماء أخرى.
الزمالك يصرف النظر عن ضم عبد الله السعيدأضاف المصدر أن الزمالك استبعد عبد الله السعيد من أسماء اللاعبين المطلوب التعاقد معهم من صفوف بيراميدز، وتم تفضيل لاعب الوسط نبيل عماد دونجا، للتعاقد معه فى الصيف الحالى.
ويعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع نظرائهم فى بيراميدز للاتفاق على أسماء اللاعبين المنتظر انتقالهم بين الناديين خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
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