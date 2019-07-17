"700ألف يورو" تعطل انتقال كهربا إلى نادي دينيزلي التركي

تواجه صفقة انتقال محمود كهربا لاعب نادي الزمالك إلى فريق دينيزلي التركي عقبة بسبب الخلاف المادي بين الطرفين.

وأكدت تقارير صحفية تركية، أن كهربا طلب الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويا للانتقال لصفوف دينيزلي سبور التركي.

وذكر موقع دينيزلي جازيتسي، أن الفريق التركي صدم كهربا ورفض عرض اللاعب، وقام بعرض مبلغ 800 ألف يورو من أجل الحصول على توقيعه ، ولاتزال المفاوضات بين كهربا ومسؤولي الفريق التركي قائمة حتى الآن.

وتابع الموقع التركي، أن إدارة دينيزلي سبور تعتزم رفع راتب كهربا السنوي في الساعات المقبلة لحسم الصفقة.

وكان كهربا قد سافر إلى تركيا خلال الأيام الماضية بعد انقطاعه عن تدريبات الزمالك وطلبه فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء.

ومن جانب أخر،كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق حقيقة عدم صحة تعاقد محمود عبدالمنعم (كهربا) مع الزمالك.

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وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور": "عقد كهربا مع الزمالك، المتواجد لدينا في اتحاد الكرة سليم 100%، الزمالك دفع قيمة عقود اللاعب في التوقيت السليم، وطبقًا للوائح والقوانين وتوقيعه وإجراءات قيده سليمة".

وأضاف: "ليس لنا أي مصلحة في قيد أي لاعب بدون أن تكون الإجراءات سليمة تمامًا".

واستكمل: "اللوائح واضحة وصريحة في حالة هروب أي لاعب مرتبط بعقده مع ناديه والاتحاد الدولى حكم لصالح الأندية في وقائع سابقة كعصام الحضري وكوليبالي".

وأردف: "أنصح كهربا بأن يراجع نفسه ولا يفقد ناديًا كبيرًا كزمالك، هناك فرصة للهدوء، وأعتقد أن الجلسة مع إدارة الزمالك سيكون بها مفاوضات إذا أردت الخروج للإعارة فلتخرج من خلال ناديك أفضل".

وأتم: "وفق العقود المتواجدة في اتحاد الكرة، كهربا لو ذهب لناد آخر، سيطلب بطاقته الدولية، وسيتم الرد عليه أنه مقيد في ناد آخر، وسيذهب هذا النادي للاتحاد الدولي ويطلب بطاقة مؤقتة وسيحدث هناك حكم لصالح الزمالك مثلما حدث مع الأهلي".