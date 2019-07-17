دي ليخت يحط في تورينو تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس

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وصل المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت مساء الثلاثاء الى تورينو قادما من أمستردام، وذلك تمهيدا لاستكمال اجراءات انتقاله من أياكس الى يوفنتوس الإيطالي.

ونشر بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدافع الهولندي البالغ 19 عاما ينزل من طائرة خاصة، مرفقا إياه بعبارة "إنه هنا، ماتيس دي ليخت يصل الى تورينو".

وتوجه دي ليخت في مقطع فيديو ثان الى جمهور يوفنتوس قائلا "مرحبا +بيانكونيري+ (لقب يوفنتوس استنادا الى لونيه الأبيض والأسود)، هذا ماتيس وأنا سعيد بالتواجد هنا".

ويعتقد بأن يوفنتوس توصل الى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع أياكس، في حين تأكد منذ فترة بأن اللاعب نفسه وافق على الشروط الشخصية مع بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية.

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وأشارت التقارير الى ان يوفنتوس سيدفع 75 مليون يورو (85 مليون دولار) لأياكس للحصول على خدمات المدافع الدولي الذي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الاوروبية، لاسيما برشلونة الإسباني، بعدما أدى دورا أساسيا الموسم المنصرم في فوز أياكس بلقب الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام تونتهام هوتسبر الإنكليزي 2-3 إيابا على أرضه بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، بعدما كان فاز بهدف نظيف ذهابا.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفا، بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الاوروبي في مغامرة الفريق الى المربع الذهبي الموسم الماضي، علما بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به إيابا 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهابا.

وأفادت وسائل اعلام إيطالية الى أن دي ليخت سيخضع الأربعاء للفحص الطبي الروتيني، على أن يقدم الخميس كلاعب في يوفنتوس الذي قدم الإثنين لاعب وسطه الجديد الدولي الويلزي آرون رامسي المنتقل الى صفوفه كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق أرسنال الانكليزي، علما بأن اللاعب كان قد وافق في شباط/فبراير الماضي، على الانتقال إلى تورينو بدءا من الموسم الجديد.

وعاد الى يوفنتوس أيضا في صفقة انتقال حر حارسه المخضرم جانلويجي بوفون الذي تركه الموسم الماضي للدفاع عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي الذي خسر أيضا لاعب وسطه أدريان رابيو لصالح "السيدة العجوز" دون مقابل.

وعزز يوفنتوس الذي يشرف عليه للموسم المقبل مدرب نابولي وتشلسي الإنكليزي السابق ماوريتسيو ساري خلفا لماسيميليانو أليغري، دفاعه بضم الأرجنتيني كريستيان روميرو من جنوى، لوكا بيليغريني من روما والتركي ميريه ديميرال من ساسوولو.