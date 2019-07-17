شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض النجوم لضم "الفار" فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو فريق سموحة برئاسة فرج عامر فى مفاوضات مع نظرائهم فى نادى النجوم لضم إسلام الفار لدعم الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبدأ فريق سموحة، تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن، الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد فى السادسة مساء اليوم على ملاعب سموحة، بعد فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون طوال الفترة الماضية.

واستقر الجهاز الفنى لسموحة على منح فرصة أخيرة لعدد من اللاعبين لتقييمهم قبل إصدار القرار النهائى بشأنهم سواء بالبقاء أو الرحيل، ويحضر فرج عامر رئيس النادى التجمع الأول للفريق لحثهم على بذل الجهد خلال المرحلة المقبلة حتى لا يتعرض الفريق لموقف الموسم الماضى بالصراع على الهبوط، وأعلن عامر بأنه سيدعم الفريق بعدد من الصفقات السوبر عقب التقييم الأخير والاستقرار على القائمة الأولى للفريق فى الموسم المقبل.