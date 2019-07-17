شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يحضر مباراة تونس ونيجيريا لتحديد صاحب برونزية أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، مباراتى تحديد المركز الثالث والرابع والتى تجمع تونس ونيجيريا غدا ببطولة الأمم الأفريقية، التى تقام فى مصر وتختتم فعالياتها يوم الجمعه المقبل.

كما يحضر إنفانتينو نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تجمع الجزائر والسنغال مساء الجمعة، برفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى الذى يسبقه حفل الختام.

ووصل جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، إلى مطار القاهرة منذ قليل لحضور كونجرس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم المقرر له الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة، إلى جانب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تصنيف المنتخبات فى قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية للنسخة المقبلة 2021 التى تقام فى الكاميرون.

وجاء المنتخب الوطنى فى التصنيف الأول مع كبار القارة السمراء، حيث جاء التصنيف على النحو التالى..

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التصنيف الأول (12 فريقا): الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالى، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.

التصنيف الثانى (12 فريقا): بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، أوغندا وزامبيا.

التصنيف الثالث (12 فريقا): أنجولا، وسط أفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوى، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.

التصنيف الرابع (8 فرق): بوروندى، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتينى، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.

التصنيف الخامس (8 فرق): تشاد، جيوبتى، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومى، سيشيل وجنوب السودان