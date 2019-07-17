شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جدية وحماس وتركيز فى تدريبات الزمالك استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ملامح التركيز والجدية والحماس على للاعبى الزمالك، خلال التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب النادى بميت عقبة، في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى العام.

ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له في الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

وانتظم عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، فى التدريبات الجماعية، حيث عاد ظهير أيسر الفريق للتدريبات، بعد حصوله أمس الاثنين على راحه سلبية بإذن من الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال.



تدريب الزمالك

وحصل خالد بوطيب مهاجم الفريق على راحة من التدريبات بسبب معاناته من إصابة الركبة منذ تواجده وسط صفوف وسط صفوف المنتخب المغربى، بعد مشاركته فى بطولة الأمم الأفريقية 2019، ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة والعودة للمباريات.



تدريب الزمالك

وتحدث خالد جلال مع اللاعبين حول أهمية المباريات الثلاث المتبقية بالدوري أمام الجونة والاسماعيلي والأهلى قائلا: "أرجو منكم جميعا عدم التركيز في أى شئ يقال عنكم، لا حديث عن رحيل أى لاعب منكم جميعكم عناصر أساسية بالنسبة لى".

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تدريب الزمالك

وتابع المدير الفنى حديثه مع اللاعبين: "المطلوب منكم التركيز فقط في المباريات المتبقية بالدوري، بأيديكم انتم فقط ليس بيد احد آخر حسم لقب الدوري والجهاز الفني يثق فيكم جميعا".



تدريب الزمالك

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.