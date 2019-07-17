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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الصقر وحسام غالى أبرز المرشحين لمنصب مدير منتخب مصر. رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء دورى مواليد 97 ويكتفى بـ99 هانى رمزى: خرجنا من البطولة لأننا كان عندنا 4 رجالة والباقيين بدون روح الصقر وحسام غالى أبرز المرشحين لمنصب مدير منتخب مصر سوبر كورة.. سفير أهلاوى يطير إلى الكونغو للتعاقد مع هداف الـ40 مليون جنيه Advertisements بريبرام التشيكى يطلب ضم عمرو جمال فى ميركاتو الصيف شاهد.. لحظة توقيع بن شرقى على عقد انضمامه للزمالك عبد الله جمعة ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

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